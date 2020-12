Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand an Arztpraxis - Frau landet im Gewahrsam

HagenHagen (ots)

Am Donnerstag, 17.12.2020, riefen Mitarbeiter einer Arztpraxis in der Elberfelder Straße gegen 10:00 Uhr die Polizei. In und vor der Praxis randalierte eine 20-Jährige, die Patienten durch ihr Verhalten verängstigte und den Betrieb erheblich störte. Auch mehrfache Aufforderungen des Personals, das Gebäude zu verlassen, interessierten die Frau genauso wenig, wie die Anweisungen der Polizisten. Als die Beamten die 20-Jährige aus dem Treppenhaus bringen wollten, setzte sich diese zur Wehr, wand sich aus dem Griff eines Polizisten und beleidigte diesen. Am Streifenwagen trat sie wiederholt nach den Beamten und traf diese auch. Sie kündigte dabei an, dass die weiterhin die Praxis aufsuchen werde. Die Polizisten nahmen die Frau aus Hamm in Gewahrsam und legten eine Anzeige wegen Widerstands vor. (sh)

