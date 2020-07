Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich bei Ampelausfall

Kamen (ots)

Am Montagmittag (20.07.2020) wurden Reparaturarbeiten an der Ampelanlage an der Kreuzung Lünener Straße/Hochstraße/Westring durchgeführt und die Anlage dafür abgeschaltet.

Eine 32-jährige Fahrerin aus Kürten fuhr gegen 12 Uhr auf der Hochstraße in Richtung Lünener Straße und taste sich in den Kreuzungsbereich, um geradeaus weiter zu fahren. Als sie anfuhr, kollidierte sie mit einem vom links kommenden PKW eines 60-jährigen Kameners.

Durch den Zusammenstoß wurde die 53-jährige Beifahrerin des Kameners leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die unfallbeteiligte Kürtenerin erlitt einen Schock.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5500 Euro.

