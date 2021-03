Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Imbiss-Anhänger am Sportplatz aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei Stühle aus Bast und mehrere Tischbeine wurden bei einem Einbruch in einen Imbiss-Anhänger zwischen Freitag, 20:30 Uhr und Samstag, 20:30 Uhr in der Sandäckerstraße in Steinenbronn gestohlen. Der Anhänger war am dortigen Sportplatz abgestellt. Der Wert des Diebesgutes wurde auf insgesamt etwa 50 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen nimmt unter Tel. 07031 13 2500 Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell