POL-LB: Böblingen: Toaster löst Brandalarm am Konrad-Zuse-Platz aus

Bei der Überprüfung eines Brandalarms am Sonntag gegen 09:15 Uhr in einem Gebäude am Konrad-Zuse-Platz in Böblingen durch die Feuerwehr Böblingen, stellte sich ein technischer Defekt an einem Toaster als ursächlich für eine leichte Rauchentwicklung heraus. Neben der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften waren auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

