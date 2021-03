Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Römerstraße auf Höhe der Hausnummer 186 im Zeitraum von Dienstag, 02.03.2021, 18.00 Uhr, auf Mittwoch, 03.03.2021, 12.00 Uhr, einen am Fahrbahnrand parkenden BMW. Der Unbekannte verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 605 0 in Verbindung zu setzen.

