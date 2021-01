POL-SI: Unfallverursacher flüchtet nach Kollision - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Ein noch unbekannter Mann hat am Mittwoch, den 30.12.2020, gegen 12:30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Siegstraße in Siegen-Weidenau einen Unfall verursacht.

Ein 51-Jähriger stand mit seinem VW Golf an der Ausfahrt der Tankstelle und wollte auf die Siegstraße einbiegen. Wegen des laufenden Verkehrs musste er jedoch warten. Beim Rangieren fuhr ihm dann der Unbekannte in das Heck des Wagens. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Nach Zeugenaussagen soll er zuvor an der Tankstelle einen großen Karton der Marke Panasonic in seinen silbernen Skoda Fabia mit Siegener Kennzeichen geladen haben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Mann geben können. Die Beamten nehmen Hinweise unter der 0271/7099-0 entgegen.

