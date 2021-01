Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Raub auf Tankstelle: Polizei sucht mit Fotos nach Täter - #polsiwi

Siegen (OT Birlenbach)Siegen (OT Birlenbach) (ots)

Am Samstag, den 05.12.2020, hat ein noch unbekannter Täter gegen 22 Uhr den Verkaufsraum der STAR-Tankstelle an der Birlenbacher Straße in Siegen betreten. Unter Vorhalt einer Brechstange forderte der Mann den 37-jährigen Verkäufer auf, die Kasse zu öffnen. Nachdem der Täter das Bargeld eingesteckt hatte, entfernte er sich fußläufig Richtung Langenholdinghausen.

Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180-185 cm groß - 20 - 25 Jahre alt - blonde, kurze Haare - schwarze Hose - schwarze Kappe - dunkle Schuhe mit einer weißen Sohle

Die Ermittler der Siegener Kriminalpolizei haben nun Fotos des Täters veröffentlicht. Sie können hier abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/siegen-schwerer-raub

Hinweise zur Tat nehmen die Ermittler unter der 0271 / 7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell