Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte beschädigten erneut Bushaltestellen - #polsiwi

NetphenNetphen (ots)

Nachdem unbekannte Täter am Wochenende mehrere Bushaltestellen in Siegen-Sohlbach und Kreuztal-Krombach beschädigt haben, sind auch in Netphen Täter am Werk gewesen.

Zeugen fielen am Montagmorgen (04.01.2021) gleich mehrere beschädigte Bushaltestellen in den Bereichen Obere/Untere Industriestraße und Kronprinzenstraße auf. Auch in diesen Fällen wurden mehrere Glasscheiben zerstört. Ein Zusammenhang zu den Taten vom Wochenende kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

