Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - #polsiwi

SiegenSiegen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der vergangenen Nacht versucht, in eine Wohnung an der Saarbrücker Straße in Siegen einzubrechen.

Gegen 02:30 Uhr bemerkte der 28-jährige Wohnungsinhaber, wie der Täter durch ein gekipptes Fenster versuchte, ein daneben liegendes Fenster zu öffnen. Der 28-Jährige klemmte daraufhin die Hand des Täters ein, bevor dieser flüchtete.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet um Hinweise unter der 0271/7099-0.

