POL-LB: Besigheim: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr kam es in der Aldi-Filiale im Besigheimer Industriegebiet zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Nach dem getätigten Einkauf lief der Mann zu seinem Fahrzeug und stellte fest, dass sich seine Kontrahentin neben seinem Fahrzeug aufhielt. Diese stieg anschließend in ihr Fahrzeug, welches in unmittelbarer Nähe stand und fuhr weg. Bei der Inaugenscheinnahme seines Fahrzeugs fielen dem Herrn dann frische Kratzer auf. Ob die verbale Auseinandersetzung ursächlich für die Sachbeschädigung war, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Dame war mit einem schwarzen Ford Kuga unterwegs, trug eine hellgrüne Fleecejacke, hatte rotbraune kurze Haare und soll zwischen 55-65 Jahre alt sein. Zeugen, die auf dem stark frequentierten Parkplatz den geschilderten Sachverhalt beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142 405 0 zu melden.

