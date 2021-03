Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Einparkversuch unter Alkoholeinwirkung hat hohen Sachschaden zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr fuhr die 75-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz auf den Parkplatz des Lidl-Markts in der Ditzinger Straße. Beim Vorwärtseinfahren in eine Parklücke kollidierte sie mit einem rechts daneben ordnungsgemäß geparkten VW. Anschließend überfuhr sie die Parkplatzbegrenzung, kollidierte mit dem dort gepflanzten Baum und einem in der Parklücke gegenüber geparkten BMW. Ein Holzpfeiler, welcher den Baum vom Parkplatz abgrenzt, löste sich durch den Aufprall und schleuderte gegen einen geparkten Seat, welcher neben dem BMW stand. Während der Unfallaufnahme konnte bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nach einem Alkoholtest, welcher ein positives Ergebnis ergab, wurde bei der Mercedes-Benz-Fahrerin in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Mercedes-Benz und der daneben geparkte VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den beteiligten Fahrzeugen und dem Baum entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

