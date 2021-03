Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Drei Buntmetalldiebstähle

Zwischen Dienstag, 16. März 2021, 18.00 Uhr und Mittwoch, 17. März 2021, 16.00 Uhr kam es an der Ehrener Dorfstraße zu mehreren Kupferdiebstählen. Bislang unbekannte Täter entwendeten von insgesamt drei Buswartehäuschen die Kupferdachrinnen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 18. März 2021, kam es gegen 10.05 Uhr an der Kreuzung Garreler Weg und Bührener Ring zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg wollte vom Garreler Weg aus in den Bührener Ring abbiegen. Hierbei prallte er mit dem im bührener Ring verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 50-jährigen Frau aus Halstenbek zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt.

