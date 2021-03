Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/Gehlenberg - Brand in Kläranlage

Am Mittwoch, den 17.März 2021, gegen 18.23 Uhr kam es in der Kläranlage am Hinterberg zu einem Brand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Stromoptimierer der Anlage in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr aus Gehlenberg, die mit 30 Kameraden vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

