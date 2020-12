Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Leichtverletzte und Blechschäden zum Wintereinbruch in der Wetterau ++ VW überschlägt sich in Büdingen ++ u.a.

FriedbergFriedberg (ots)

Pressemeldungen vom 02.12.2020

Leichtverletzte und Blechschäden zum Wintereinbruch

Wetteraukreis: Glimpflich ging der Wintereinbruch am Dienstag (1.12.) in der Wetterau für die Verkehrsteilnehmer aus. Es kam vereinzelt zu Unfällen auf den glatten Straßen, Schwerverletzte oder gar Tote waren glücklicherweise aber nicht zu beklagen. Auf dem Weg von Dorn-Assenheim nach Weckesheim landete gegen 7.45 Uhr der VW Golf eines 20-Jährigen in der Leitplanke. Der junge Mann hatte auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW verloren. Er blieb unverletzt. Am Golf entstanden ca. 500 Euro Schaden. Zwischen Rockenberg und Münzenberg kam eine 21-Jährige gegen 8.35 Uhr ins Rutschen. Mit ihrem Hyundai kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige Leitplanke auf und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu, weshalb ein Rettungswagen sie ins Krankenhaus brachte. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Das rundherum beschädigte Fahrzeug trug Schäden in Höhe von ca. 6000 Euro davon. In Büdingen rutschte ein LKW in der Straße "Am Hammer" in den Graben und musste geborgen werden. In einer Linkskurve zwischen Stammheim und Altenstadt geriet ein Toyota ins Rutschen und stieß kurz vor 10 Uhr mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Die 30-jährige Fahrerin des Wagens verletzte sich leicht, der LKW-Fahrer blieb unversehrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Auf der A45 geriet gegen 2.40 Uhr ein LKW in den Graben. Der 40-Tonner mit Gemüseladung befand sich auf dem Weg Richtung Süden. Kurz vor der Abfahrt Altenstadt verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Truck, rutschte in den Graben und legte sich auf die Seite. Weil der Anhänger in die rechte Fahrbahn ragte, musste der Verkehr auf die linke Fahrspur geleitet werden. Mit Luftkissen und Kränen brachte die Bergungsmannschaft den Brummi wieder in die Senkrechte. Dafür war eine zeitweise Vollsperrung der A45 Richtung Süden erforderlich. Ab 11.50 Uhr konnte der Verkehr wieder fließen.

Blau-rotes Mountainbike gestohlen

Bad Nauheim: Sein Fahrrad stellte ein Schüler am Montag (30.11.) gegen 15 Uhr im Eleonorenring ab. Der junge Mann verschloss sein Haibike, indem er es mit einem Schloss an einem Fahrradständer vor einem Sportplatz fixierte. Als er gegen 17.30 Uhr mit dem Rad nach Hause fahren wollte, musste er feststellen, dass Diebe das blau-rote Mountainbike gestohlen hatten. Das Rad hat einen Wert von ca. 400 Euro. Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Zweirads nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

VW überschlägt sich

Büdingen: Auf der Leitstelle der Polizei ging am Mittwoch (02.11.) gegen 8.30 Uhr ein Notruf ein. Der Mitteiler berichtete von einem Unfall kurz vor Büdingen, aus Richtung Büches kommend. Es gäbe auch Verletzte, ein Auto liege im Feld. Rettungskräfte und Polizei erreichten kurz darauf die Unfallstelle. In einer Rechtskurve kam ein VW offenbar auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Polo in den Graben und überschlug sich. Die Fahrer beider Fahrzeuge verletzten sich bei der Kollision leicht und wurden in Krankenhäuser zur ärztlichen Versorgung gebracht. Die Straße zwischen Büches und Büdingen blieb für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt, bis beide Fahrzeuge von einem Abschleppdienst geborgen waren. Um 10.10 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden, der Verkehr wieder fließen.

Corina Weisbrod

