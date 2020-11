Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Deko und Christbaumschmuck gestohlen in Bad Nauheim ++ Einbrecher ohne Beute in Altenstadt ++

Deko und Christbaumschmuck gestohlen

Bad Nauheim: In der Zanderstraße steht ein der Vorweihnachtszeit ein Zelt. Aus diesem wird Christbaumschmuck verkauft. In Coronazeiten, in denen der Plausch am Glühweinstand und die Gruppennascherei vor der Lebkuchen- oder Bratwurstbude ausfallen, zaubert wenigstens dieser Stand etwas weihnachtliche Stimmung in die Passage. Wenig besinnlich verhielten sich jedoch Diebe in der Nacht von Freitag (27.11.) zu Samstag (28.11.). Sie verschafften sich durch Absperrgitter und zugeknüpfte Seitenteile Zugang zum Verkaufszelt und klauten Dekomaterial, Christbaumschmuck und Lichterketten. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise von Zeugen.

Einbrecher ohne Beute

Altenstadt: Ohne Beute flohen Einbrecher aus einem Reifenhandel in der Vogelsbergstraße. Am Samstag kurz nach Mitternacht stiegen die Diebe in den Wartebereich des Ladens ein. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt und suchten vergeblich nach Wertsachen. Unerkannt flüchteten die Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

