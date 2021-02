Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss - Auffinden von Betäubungsmittel

Hinterweidenthal, Bundesstraße 10 (ots)

Am Samstag, den 06.02.2021 gegen 10:20 Uhr stellten Beamte der Polizei Dahn im Rahmen einer Standkontrolle im Baustellenbereich der B10 bei Hinterweidenthal zwei Fahrzeugführer fest, die offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel am Straßenverkehr teilnahmen. Die Durchführung eines Urintests bei der 38-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Kreis Neunkirchen schlug sowohl positiv auf Cannabis als auch auf Amphetamin an. In ihrem Pkw und mitgeführten Gegenständen konnten mehrere Betäubungsmittel im zweistelligen Grammbereich aufgefunden werden. Die Durchführung eines Urintests bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Esslingen schlug positiv auf Cannabis an. Auch bei ihm konnten Betäubungsmittel in Gestalt eines vorgerollten Joints in der Jackentasche aufgefunden werden. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und deren Führerschein sichergestellt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell