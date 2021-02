Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Petersbächel

Zu schnell und ohne Führerschein (ots)

Am Freitag, den 05.02.2021 gegen 17:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Dahn im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in der Vogesenstraße in Petersbächel einen 59-jährigen Mofa-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, der zuvor mit über 45 km/h gemessen wurde. Da dieser nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnisklasse für den Mofaroller war, wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. /pidn

