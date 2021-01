Polizei Dortmund

POL-DO: Seniorin nach Sturz in Straßenbahn schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0100

Nach dem gefährlichen Manöver einer Autofahrerin ist eine Seniorin am gestrigen Donnerstag (28. Januar) in einer Straßenbahn gestürzt. Der Bahnfahrer musste die U 41 auf der Evinger Straße stark abbremsen.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 38-jährige Dortmunderin gegen 13 Uhr auf der Evinger Straße in Richtung Norden. Weil sie beabsichtigte, an der nächsten Kreuzung in die Grävingholzstraße abzubiegen, fuhr sie links an mehreren haltenden Fahrzeugen vorbei. Dabei ragte ihr Wagen in den parallel zur Straße verlaufenden Schienenbereich hinein. Der Fahrer der von hinten herannahenden Straßenbahn erkannte die Situation und bremste die U 41 stark ab.

Durch die Vollbremsung kam im hinteren Waggon eine Seniorin zu Fall. Die 83-jährige Dortmunderin wurde vor Ort medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gefahren.

Die Autofahrerin meldete sich umgehend nach dem Vorfall bei der Polizei. Sie blieb unverletzt.

