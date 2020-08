Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau-Rheinbischofsheim - Frontalzusammenstoß zweier Autos

Rheinau (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 5311, dem sogenannten "Motodrom", zwischen Achern-Wagshurst und Rheinau-Rheinbischofsheim zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 56-jähriger alkoholisierter PKW-Fahrer fuhr von Rheinau-Rheinbischofsheim in Richtung Achern-Wagshurst. In einem Kurvenbereich kam er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Pkw eines 41-jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

