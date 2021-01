Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Fußgängerinnen bei Verkehrsunfall in Eving leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0095

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (27.1.) gegen 20.45 Uhr in Dortmund-Eving sind drei Fußgängerinnen leicht verletzt worden. Offenbar hatte sie ein Autofahrer beim Abbiegen übersehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 22-jährige Dortmunder mit seinem Auto auf der Osterfeldstraße in Richtung Norden unterwegs. Als er links in die Bayrische Straße abbog, übersah er offenbar die drei Dortmunderinnen (42, 49, 52) und erfasste sie mit seinem Wagen. Die Frauen gingen demnach über die Bayrische Straße in Richtung Norden.

Bei dem Unfall erlitten die Fußgängerinnen leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell