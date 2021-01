Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Kaiserstraße - Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Dortmund (ots)

Nach dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Kaiserstraße hat sich am gestrigen Mittwoch (27. Januar) der Wagen eines 19-Jährigen überschlagen. Zwei Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der 19-Jährige gegen 13.20 Uhr auf der Kaiserstraße in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit bog der 65-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus der Klönnestraße in die Kaiserstraße ein. Dabei übersah er offenbar den - aus seiner Sicht von links kommenden - VW des 19-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen auf der Kaiserstraße zusammen. Während der Kleintransporter in Richtung des Gehwegs geschleudert wurde, überschlug sich der VW und landete auf dem Dach. Dessen Fahrer (aus Castrop-Rauxel) wurde leicht verletzt. Ein Insasse des Kleintransporters (79, aus Dortmund) wurde ebenfalls leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr beide Personen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten waren beide Fahrstreifen der Kaiserstraße in Richtung Westen bis etwa 17 Uhr gesperrt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 18.500 Euro.

