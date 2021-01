Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 45 - drei Verletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0088 Am gestrigen Tag, 26.1., kam es auf der A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall. Insgesamt wurden dabei drei Personen verletzt.

Nach ersten Ermittlungen fuhr gegen 21.30 Uhr ein 22-Jähriger aus der Nähe von Siegen auf der A 45 in Richtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Freudenberg und Siegen kam es dann zu einem Auffahrunfall. Nach Zeugenangaben fuhr der 22-Jährige mit hoher Geschwindigkeit auf das Auto eines 51-Jährigen aus Wenden auf. Beide Autos kamen daraufhin ins Schleudern. Das Auto des 51-Jährigen kam von rechts von der Fahrbahn an und kollidierte mit einem Schild und einem Leitpfosten. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto und kam in der angrenzenden Böschung zum Stehen.

Der 51-jährige Fahrer sowie sein 21-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 60.000 Euro.

