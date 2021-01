Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch schlägt fehl

Hattingen (ots)

Am 21.01.2021 versuchten Unbekannte zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr in einen Heizungs- und Sanitärhandel im Vogelsang einzubrechen. Sie versuchten gewaltsam die Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tat gestört. Hinweise gibt es bislang keine.

