Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Hornbach (ots)

Am Freitagabend ereignete sich um 22 Uhr an der Einmündung der B424 / L700 ein Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte 22-jährige Unfallverursacher leicht verletzt wurde. Der 22-jährige Pkw-Fahrer befuhr mit seinem VW Golf aus Richtung Hornbach kommend die Bitscher Straße (B424) in Richtung L700. An der Einmündung kollidierte er mit einem rechts neben der Fahrbahn stehenden Verkehrsschild und kam letztendlich nach überqueren der L700 in der gegenüberliegenden Fahrbahnböschung zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten beim Fahrer Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC, zudem konnte beim Fahrer auch Cannabis im 2-stelligen Bereich sichergestellt werden. Der Fahrer kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein zur Beantragung der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 22.000 EUR. | pizw

