Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Eine 31-Jährige Frau aus Pirmasens wurde mit einem PKW in der Bogenstraße in Pirmasens fahrend festgestellt und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Fahrtauglichkeitsüberprüfung ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Auf Nachfrage räumte Sie den Konsum von Amphetamin am Morgen ein. Zudem habe sie am Vorabend einige Male an einem Joint gezogen. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein vorläufig einbehalten und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. | pips

