Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 03.02.2021, 18:00 Uhr - 04.02.2021, 14:30 Uhr. Ort: Zweibrücken, In der Gasse 7a. SV: Ein schwarzer VW-Touareg, der am Straßenrand in Längsrichtung geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Täter auf der zum Gehweg zeigenden Seite mit einem spitzen Gegenstand an Vorder- und Hintertür beschädigt (ca. 1.500 EUR Sachschaden).

Zeit: 03.02.2021, 00:00 Uhr - 04.02.2021, 07:00 Uhr. Ort: Zweibrücken, Brückenstraße 1. SV: Ein bislang unbekannter Täter riss an einem grauen Honda-Jazz den Heckscheibenwischer ab. Der Schaden beträgt ca. 50 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigungen. | pizw

