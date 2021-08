Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Verdächtigen nach versuchtem Bankraub festgenommen

Bersenbrück (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Coesfeld und Osnabrück:

Nach einem versuchten Banküberfall auf eine Filiale der Sparkasse Westmünsterland im Mai gelang es der Polizei Coesfeld einen Verdächtigen festzunehmen. Am Dienstag, 11.05.21, betrat eine unbekannte Person um kurz nach 9 Uhr eine Bankfiliale im Sendener Ortsteil Ottmarsbocholt. Dort forderte sie unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Aufgrund von technischen Sicherungen kam es nicht zur Herausgabe von Geld und der bislang unbekannte Täter flüchtete ohne Beute. Bei der Tatausführung konnte der Unbekannte von einer Raumüberwachungskamera aufgezeichnet werden. Bekleidet war der ca. 165 cm große männliche Tatverdächtige mit einer auffälligen schwarzen Jacke, die am Reißverschluss und an den Bündchen gelb abgesetzt war. Das vorhandene Bildmaterial wurde im Juni von der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Aufgrund der veröffentlichten Bilder ergingen Hinweise auf einen 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Osnabrück. Im Rahmen der Ermittlungen konkretisierte sich der Verdacht, so dass ein Durchsuchungsbeschluss erlassen wurde. Dieser wurde am Dienstag, 10.08.21 in seinem Wohnort im nördlichen Osnabrücker Land durchgesetzt. Vor Ort konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Es konnten Beweismittel sichergestellt werden. Bei der Durchsuchung und Festnahme unterstützen Kräfte der Polizei Bersenbrück sowie Diensthundeführer aus Delmenhorst die Polizisten aus dem Kreis Coesfeld. Der Beschuldigte legte ein umfangreiches Geständnis ab.

Rück Rückfragen:

Pressestelle Polizei Coesfeld

Daruper Straße 7 48653 Coesfeld Telefon +49 (2541) 14-290

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell