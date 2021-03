Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim/Erligheim: 29-Jähriger alkoholisiert unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein BMW Mini befuhr am Sonntag gegen 20:00 Uhr die Erligheimer Straße in Bönnigheim in sehr auffälliger Fahrweise. Zuerst fuhr der 29-Jährige sehr langsam und starke Schlangenlinien. Hierbei überfuhr er mehrmals den Mittelstreifen und beschleunigte kurz darauf seinen PKW auf über 100 km/h. Aufgrund dieser Feststellungen wurde er von der hinter ihm fahrenden Streifenwagenbesatzung in der Bönnigheimer Straße in Erligheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese ergab, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, woraufhin der Führerschein beschlagnahmt wurde und er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

