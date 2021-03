Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Diebstahl aus Pkw

Ludwigsburg (ots)

In Markgröningen schlug ein bislang unbekannter Täter am Sonntag zwischen 12:00 Uhr und 12:35 Uhr die hintere Scheibe eines Hyundai ein, der auf einem Wanderparkplatz parallel der Asperger Straße stand. Der Täter entwendete eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen. Durch die zerbrochene Scheibe entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell