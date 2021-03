Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Unfallverursacher gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim rückwärts Rangieren stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag zwischen 16:00 und 18:45 Uhr gegen einen Pfosten, der sich in der Straße "Im Röhrle" in Schönaich auf einem Privatparkplatz hinter einem Wohnhaus befindet. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pfosten aus der Verankerung gerissen und Steine des Parkplatzes herausgelöst. Ohne sich anschließend um den angerichteten Sachschaden von etwa 800 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell