Polizei Steinfurt

POL-ST: Verpuffung im Wohnzimmerkamin - sechs Verletzte

Horstmar (ots)

In Horstmar kam es am 23.01.2021 gegen 21:39 Uhr zu einem schweren Unfall in einem Wohnhaus. Aus noch unbekannter Ursache zerplatzte die Scheibe einer Kaminofentür mit großer Wucht während der Kamin brannte und verletzte die im Raum anwesenden Personen schwer. Sechs Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei den Verletzten handelt es sich überwiegend um Bewohner der dortigen Gemeinschaftsunterkunft. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell