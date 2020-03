Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof (16.03.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Montag gegen 20.30 Uhr am Bahnhof von Villingen zwischen zwei Gambier im Alter von 21 Jahren zu einer Auseinandersetzung, bei der einer der Beiden leicht verletzt wurde. Der Tatverdächtige soll auf dem Bahnsteig eine Glasflasche zerschlagen und mit dem abgebrochenen Flaschenhals in Richtung des Geschädigten gestochen haben. Der Geschädigte, der hierbei nicht getroffen wurde, rannte auf den Parkplatz des Bahnhofs. Auf der Flucht fiel er auf den Boden. Der Tatverdächtige holte ihn ein und schlug mehrfach mit einem unbekannten Gegenstand auf den am Boden liegenden jungen Mann. Erst eine hinzugekommene Polizeistreife, die von einer Zeugin gerufen wurde, konnte den aggressiven 21-jährigen Täter vorläufig festnehmen. Das Polizeirevier Villingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall am Bahnhof beobachtet haben, sich unter der Tel. 07721/601-0, zu melden.

