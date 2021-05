Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.05.2021



++Geschädigter nach versuchtem Taschendiebstahl gesucht++

Leer - Geschädigter nach versuchtem Taschendiebstahl gesucht Am 17.04.2021 kam es um 10:58 Uhr auf dem Parkplatz bei einem Discounter auf dem Gelände eines Einkaufszentrums am Osseweg zu einem versuchten Diebstahl durch einen angeblichen Spendensammler. Der mittlerweile ermittelte Täter hatte zu dem genannten Zeitpunkt die Absicht, einem 70-75 Jahre alten Herren die Geldbörse zu entwenden. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahlsversuch und verscheuchte den angeblichen Spendensammler mit lauten Rufen. Anschließend soll sich der Geschädigte an den Marktleiter des Discounters gewandt und von dem Vorfall berichtet haben. Auch hatte der Herr bemängelt, dass noch keine Polizei gerufen worden sei, was dann umgehend durch eine Zeugin erfolgte. Die vor Ort eingesetzten Kräfte trafen auf die Zeugin, welche die Meldung abgesetzt hatte und auch zum Ergreifen des Täters beitragen konnte. Jedoch war der eigentliche Geschädigte, der sich das Erscheinen der Polizei gewünscht hatte, vor Ort nicht mehr anzutreffen. Die Polizei in Leer bittet den betroffenen Herren sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

