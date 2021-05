POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.05.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Diebstahl von Dieselkraftstoff

In der Zeit vom 10.05.2021, 20:00 Uhr bis zum 11.05.2021, 06:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter 500 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Baustellenfahrzeuges, welches sich auf einer Baustelle am Wykhoffweg befand. Die Täter verschafften sich auf nicht näher bekannte Weise Zutritt zu dem vollständig umzäunten Gelände und pumpten nach bisherigen Erkenntnissen den Kraftstoff aus dem Fahrzeug ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Pkw Am 11.05.2021 um 20:18 Uhr teilt ein Zeuge der Polizei in Emden fernmündlich mit, dass ihm soeben auf der Fritz-Reuter-Straße ein Pkw Audi aufgefallen sei, welcher von einer Frau gefahren würde, die vermutlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Umgehend eingesetzte Beamte der Polizei Emden folgten der Fahrtwegbeschreibung des Zeugen und trafen auf der Auricher Straße den beschriebenen Pkw und die 32-jährige Fahrzeugführerin an. Auf Befragen teilte die Frau mit, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Zudem wurde festgestellt, dass der geführte Pkw Audi über keine amtliche Zulassung verfügt und mit nicht für ihn ausgegebenen Kennzeichen geführt wurde. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Hesel - Diebstahl eines Fahrrades

Am 09.05.2021 kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:15 Uhr auf dem Parkplatz am Heseler Wald zu dem Diebstahl eines Damenrades, welches dort von der Eigentümerin während eines Spazierganges abgestellt worden war. Als sie zu ihrem Fahrrad, Farbe weiß der Marke "Hawk", zurückkehren wollte, war es von unbekannten Tätern entwendet worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hesel in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Sachbeschädigung

In der Zeit vom 03.05.2021 bis zum 10.05.2021 kam es an der Straße zum Sperrwerk in dem dortigen Informationshäuschen zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien mittels eines wasserfesten Stiftes. Der gesamte Innenraum, sowie die dortige Informationstafel wurden mit Sprüchen und anzüglichen Skizzen von derzeit unbekannten Tätern nachhaltig verunreinigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen

Uplengen - Sachbeschädigung durch Sprühfarbe In der Zeit vom 08.05.2021, 20:00 Uhr bis zum 09.05.2021, 10:00 Uhr wurden an einer Sportstätte an der Schützenstraße Farbschmierereien von derzeit unbekannten Personen mittels Sprühfarbe an einer Wand angebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uplengen in Verbindung zu setzen.

