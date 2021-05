Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung in Bankfiliale++Toller Ermittlungserfolg++

Moormerland - Sachbeschädigung in Bankfiliale Moormerland - In dem Zeitraum vom 07.05.2021, 16:00 Uhr, bis zum 10.05.2021, 08:00 Uhr, wurde durch bisher unbekannte Täter der SB-Bereich einer Bankfiliale in der Rudolf-Eucken-Straße beschädigt. Die zwischen den Geldautomaten befindlichen Trennwände wurde verbogen und Kontoauszugdrucker verrückt. Dabei wurde ein Drucker leicht beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Moormerland.

Filsum - Toller Ermittlungserfolg

Filsum - Im Rahmen einer Streifenfahrt entdeckten Kollegen der Polizeistation Filsum eine rosafarbene Kopfbedeckung auf einem Gehweg im Rathausring. Mit geringem Ermittlungsaufwand konnte die rechtmäßige Eigentümerin ausfindig gemacht werden. In einem nahegelegenen Kindergarten konnte der Eigentümerin, welche gerade ihr Frühstück im Beisein mehrerer Freunde zu sich nahm, das Basecap übergeben werden. Nicht nur die geschlossene Gesellschaft, sondern auch die eingesetzten Kollegen freuten sich über diesen tollen Ermittlungserfolg.

