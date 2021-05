Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

+++Leer/A 31 - Drei Autofahrer unter Drogeneinfluss+++

Leer/A31 - Von Freitag bis Samstag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Leer/Emden mehrere Autofahrer, bei denen bei näherer Kontrolle eine Beeinflussung durch Drogen festgestellt wurde. Am Freitagnachmittag wurde ein 20-jähriger Mann aus Rhauderfehn am Steuer seines Pkw in Leer kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich Anhaltpunkte für eine Beeinflussung durch Drogen. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Ähnlich erging es einem 31-jährigen Mann aus Moormerland, welcher am Freitagabend mit seinem Pkw in Leer kontrolliert wurde. Auch bei einem 27-jährigen Mann aus Hürtgenwald (Nordrhein-Westfalen) ist in der Nacht zu Samstag bei einer Kontrolle in Jemgum ein Drogentest positiv ausgefallen. In allen Fällen sind Blutproben entnommen und die Weiterfahrten mit den Autos untersagt worden. Die drei Männer müssen sich nun in entsprechenden Verfahren verantworten.

