Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Verkehrsunfall durch verlorenes Reserverad++Taschendiebstahl++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 05.05.2021 kam es in der Zeit von 15:10 Uhr bis 15:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Osseweg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach bisherigen Erkenntnissen beim Ein/Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW touchierte und beschädigte. Dabei entstanden an dem betroffenen Pkw VW erhebliche Lackschäden an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Uplengen/ BAB 28 - Verkehrsunfall durch verlorenes Reserverad Am 05.05.2021 kam es um 13:34 zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 28 in Fahrtrichtung Oldenburg, nachdem ein VW Transporter sein am Unterboden des Fahrzeuges befindliches Reserverad auf dem Überholfahrstreifen verloren hatte. Der Fahrer des Transporters bemerkte den Verlust des Reifens und hielt umgehend auf dem Pannenstreifen mit Warnblinklicht an. Ein wenige Minuten folgender weitere Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw VW erkannte das Hindernis auf der Fahrbahn nicht rechtzeitig und überfuhr das dort liegende Reserverad, wobei das linke vordere Rad des betroffenen Pkw komplett beschädigt wurde und das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Ein Abschleppunternehmen musste den betroffenen Pkw bergen. Die eingesetzten Kräfte der Autobahnpolizei bargen den verlorenen Reifen und nahmen das Unfallgeschehen auf.

Rhauderfehn - Taschendiebstahl

Am 05.05.2021 kam es in der Zeit von 13:10 Uhr bis 13:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums an der Rhauderwieke zu dem Diebstahl einer Geldbörse durch eine derzeit unbekannte Person. Der 43-jährige Geschädigte wurde auf dem Parkplatz des Einkaufbereiches von einer Person kontaktiert, welche sich als gehörlos darstellte und auf eine Kladde mit einer Spenderliste zeigte. Der Mann aus dem Landkreis Leer leistete der Spendenbitte Folge und gab dem unbekannten Mann einen Geldschein. Danach begab sich der Geschädigte zu seinem Fahrzeug, wobei er von dem angeblichen Spendensammler noch ein Stück begleitet wurde, bevor dieser selber in einen schwarzen Lieferwagen/Van einstieg. Als sich das schwarze Fahrzeug mit dem Spendensammler entfernt hatte, bemerkte der Geschädigte, dass ihm seine Geldbörse mit einer größeren Summe Bargeld und einigen persönlichen Papieren entwendet worden war. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann mit asiatischem Aussehen, ca. 170 cm groß, kräftig, etwa 30 Jahre alt, welcher dunkel gekleidet war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

