Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Vorbereitung einer Straftat++Versuchter Diebstahl aus Pkw++

Moormerland - Vorbereitung einer Straftat Am 04.05.2021 um 09:45 Uhr erhielt eine 75-jährige Moormerländerin einen Anruf, bei welchem sich eine männliche Person als Mitarbeiter des Straßenbauamtes vorstellte. Die unbekannte männliche Person, die sich selber als "Herr Schmidt" betitelte, gab der Frau gegenüber an, dass zeitnah Arbeiter bei ihr am Haus erscheinen würden, um die Wasserrohre zu überprüfen. Dazu wurde die Betroffene aufgefordert, diese Personen zu diesen angeblichen Kontrollzwecken Einlass in ihr Haus zu gewähren. Ein Anruf der Dame bei der angegebenen Behörde ergab, dass von dort niemand angerufen hätte und solche Arbeiten auch nicht anvisiert seien. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Betroffene eines solchen Anrufes grundsätzlich erst einmal vergleichen sollten, ob die Aussagen des Anrufers überhaupt zusammenpassen. Wenn ein Einlass von Personen zu einem nicht nachvollziehbaren Zweck verlangt wird, empfiehlt die Polizei einen eigenständigen Rückruf bei der genannten Institution. Auch können Betroffene, die aufgrund eines solchen Anrufes verunsichert sind, sich an ihre zuständige Polizeidienststelle wenden und dort Rückfrage halten. Grundsätzlich wird empfohlen, ohne weitere Überprüfung keine fremden Personen ins Haus zu lassen.

Leer - Versuchter Diebstahl aus Pkw

In der Zeit vom 03.05.2021, 22:10 Uhr bis zum 04.05.2021, 06:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes an der Straße "Bahnhofsring" die Seitenscheibe an der Beifahrerseite eines geparkten Pkw eingeschlagen. Anschließend wurde das im Fahrzeug befindliche Handschuhfach vergeblich nach Wertsachen durchsucht. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die möglicherweise während der Zeit berechtigt in dem Bereich unterwegs waren und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell