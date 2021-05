Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 02.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++

Emden - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen Am Sonnabendnachmittag, gegen 16:26 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Emder mit seinem Pkw der Marke Opel die Straße Am Delft in Fahrtrichtung Rathausplatz. Der 22-Jährige beabsichtigte nach links in die Emsmauerstraße abzubiegen. Ein 54-jähriger Emder und seine 53-jährige Beifahrerin befuhren mit einem Wohnmobil die Straße Am Delft in Fahrtrichtung der Nesserlander Straße. Der 22-Jährige übersah nach jetzigem Ermittlungsstand das entgegenkommende Wohnmobil und es kam im Einmündungsbereich der Emsmauerstraße zum Zusammenstoß. Die drei Beteiligten wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Leer - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Sonnabendabend, gegen 19:50 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung eine Verkehrskontrolle bei einem 27-jährigen Leeraner durch. Dieser befuhr zuvor mit seinem Pkw der Marke Opel die Augustenstraße. Während der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem Leeraner Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt wurde untersagt. Die dementsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.

