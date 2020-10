Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Kupfer und Anhänger entwendet

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwochmorgen Zugang zu einem Firmengelände an der Boschstraße in Haren. Sie entwendeten circa zwei Tonnen Kupferkabel. Daraufhin begaben sie sich auf das benachbarte Firmengelände, stahlen einen Pkw-Anhänger sowie mehrere Kilo Kupferschrott und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim