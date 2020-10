Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Frau angehustet

Schüttorf (ots)

Am Samstag gegen 11 Uhr ging eine 81-jährige Frau mit ihrem Rollator auf der Graf-Egbert-Straße in Richtung Innenstadt. Dabei kamen ihr drei bislang unbekannte Männer entgegen, von denen einer ihr direkt ins Gesicht hustete. Die unbekannte Person wird als circa 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte kurze, dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 in Verbindung zu setzen.

