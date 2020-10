Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Räder im Wert von 80.000 Euro gestohlen

Wie bereits berichtet ist es an der Max-Eyth-Straße in Spelle zum Diebstahl mehrerer sehr hochwertiger Kompletträder für Landmaschinen gekommen. Wie jetzt bekannt wurde, hat sich der Vorfall bereits in der Nacht zu Sonntag ereignet. Mindestens drei bislang unbekannte Täter hatten sich gegen 23.50 Uhr von einem Feldweg entlang des Altenrheiner Bruchgrabens, Zugang zum Gelände der Firma LVD Krone verschafft. Sie entwendeten insgesamt 69, bis zu 800 Kilogramm schwere Räder im Gesamtwert von etwa 80.000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tatort bereits im Vorfeld intensiv ausgekundschaftet wurde. Hinweise zu möglichen Beobachtungen werden unter der Rufnummer (0591)870 entgegengenommen.

