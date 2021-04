Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.04.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall auf der Autobahn unter dem Einfluss von Alkohol++Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person++Verkehrsunfallflucht++

Weener B 436/ BAB 31 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am 28.04.2021 teilte ein Verkehrsteilnehmer per Notruf mit, dass er auf der Bundesstraße 436 in Weener, Fahrtrichtung Leer, einen niederländisches PKW gesichtet habe, welcher sich in besonders auffälliger Fahrweise fortbewegen würde. Noch während der Mitteilung des aufmerksamen Zeugen verunfallte der niederländische Pkw auf der Zufahrt zur BAB 31 in Fahrtrichtung Leer. Um eine Wegfahrt des Verursachers zu vermeiden, nahm der Anrufer sehr couragiert umgehend den Fahrzeugschlüssel des verunfallten Fahrzeuges an sich. Die zeitnah eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei stellten vor Ort eine erhebliche Alkoholisierung des verursachenden 22-jährigen Niederländers fest. Während der verunfallte Pkw von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, erfolgte eine Verbringung des jungen Mannes zwecks Identitätsüberprüfung und zur Feststellung des Alkoholgehaltes im Blut zu Polizeiwache nach Leer. Die auf der Dienststelle geführten Ermittlungen ergaben zusätzlich, dass der 22-jährige, mit einem Atemalkoholwert von 2,42 Promille, nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem mit einem nicht versicherten Pkw unterwegs war. Der Niederländer hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am 28.04.2021 kam es um 13:00 Uhr auf der 1.Südwieke in Höhe Birkenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Eine Frau aus dem Landkreis Leer hatte die Absicht mit ihrem Pkw über eine Brücke die 1.Südwieke in Richtung Birkenstraße zu überqueren. Dabei übersah sie eine bevorrechtigte Fahrradfahrerin aus dem Emsland und stieß mit dieser zusammen. Die Emsländerin prallte beim darauffolgenden Sturz mit dem Kopf auf den Pkw, fiel anschließend auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer. Durch den anwesenden Rettungsdienst wurde eine Verbringung der Verletzten per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik veranlasst. Die Polizei hat vor Ort eine Unfallaufnahme durchgeführt und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 27.04.2021 kam es um 11:05 Uhr auf einem Parkplatz eines Aktionsmarktes in der Herderstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein Zeuge beobachtete einen Pkw Touran, der von der Wilhelm-Raabe Straße aus auf das Parkgelände auffuhr, dort einen rechtsseitig geparkten Pkw Renault anfuhr und beschädigte. Abschließend verließ der Verursacher/ die Verursacherin das Gelände, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen bezüglich des verantwortlichen Fahrzeugführers/ bzw. der Fahrzeugführerin dauen an. Die Polizei in Emden bittet weitere mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin des verursachenden Pkw geben können, sich mit der Dienststelle in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell