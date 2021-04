Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.04.2021

++Unfallzeugen gesucht++Sachbeschädigung an Pkw++Wohnanhänger zerbricht während der Fahrt++Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei++

Emden - Unfallzeugen gesucht! Emden - Bereits am 22.04.2021, gegen 12:40 Uhr, kam es auf der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Eine 63-Jährige Frau aus Emden befuhr mit ihrem Fahrrad die Auricher Straße in Richtung Hinte und überquerte den Kreuzungsbereich zur Autobahnauffahrt Emden Mitte. Eine 57-jährige Emderin beabsichtigte, mit ihrem Pkw Nissan auf die Autobahn in Fahrtrichtung Wolthusen aufzufahren und erfasste die querende Fahrradfahrerin. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen dieses Verkehrsunfalles, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, um Kontaktaufnahme mit der Dienststelle in Emden.

Emden - Sachbeschädigung an Pkw

Emden - In dem Zeitraum vom 24.04.2021, 23:00 Uhr, bis zum 25.04.2021, 16:00 Uhr, wurde ein Pkw in der Straße Hundepfad beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube, die Fahrertür, die linke Hintertür sowie die linke Heckstoßstange eines geparkten, schwarzen Mazda. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Weener - Wohnanhänger zerbricht während der Fahrt Weener - Am 25.04.2021, gegen 12:00 Uhr, wurden Polizeibeamte in der Norderstraße auf ein "zerbrechliches" Fahrzeuggespann aufmerksam. Ein 74-jähriger Mann aus Weener befuhr mit einem Fahrzeuggespann aus Pkw und Wohnanhänger die Norderstraße in Richtung Weener. Der mitgeführte Wohnanhänger war in einem derart desolaten Zustand, dass der Aufbau während der Fahrt zerbrach und Trümmerteile und diverser Unrat aus dem Wohnwagen auf die Straße fielen. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer konnten diesen glücklicherweise ausweichen, sodass kein weiterer Schaden entstand. Auf Nachfrage teilte der Fahrzeugführer mit, dass dieser den Wohnanhänger gerade abgeholt habe und zur Eigennutzung herrichten wolle. Der Wohnanhänger war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen eines fehlenden Versicherungsschutzes in einem Strafverfahren sowie diverser Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Emden - Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei Emden - Am gestrigen Tag führten Kollegen des Polizeikommissariates Emden in der Zeit von 18:00 Uhr bis 00:00 Uhr schwerpunktmäßig Geschwindigkeitsmessungen im gesamten Stadtgebiet durch. Hierbei wurden insgesamt fünf Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, wobei der Spitzenwert bei einer vorwerfbar gemessenen Geschwindigkeit von 89 km/h lag (erlaubte Geschwindigkeit 50 km/h). Die Polizei hat entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

