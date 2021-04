POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 25.04.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Verstöße gegen die Corona-Verordnung ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Personenrettung nach Sturz ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Verkehrsunfall in Folge absoluter Fahruntüchtigkeit ++

Landkreis Leer, Stadt Emden - Verstöße gegen die Nds. Corona-Verordnung

Die Polizei hatte zahlreiche Einsätze im Zusammenhang mit Verstößen gegen die aktuell geltende Niedersächsische Corona-Verordnung zu bewältigen. Am Samstag, gegen 15:00 Uhr, lösten Beamte der Polizeistation Weener eine Veranstaltung in Bunde auf. In einem Wohnhaus in der Wymeerster Hauptstraße trafen sich 11 Personen ohne die Hygienevorschriften zu beachten. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen an der deutsch-niederländischen Grenze wurden am Samstagnachmittag fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Personen eingeleitet, welche ohne aktuellen Negativtest aus dem Hochinzidenzgebiet Niederlande einreisten. Am Samstag, gegen 23:45 Uhr, beendete die Polizei ein Zusammenkommen am Bahnhofsring in Leer. Gegen neun Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am Sonntag, gegen 01:45 Uhr, wurde ebenfalls ein solches Zusammenkommen am Ernst-Reuter-Platz in Leer beendet. Die Polizei leitete gegen die hier Beteiligten insgesamt zehn Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:00 Uhr, beendete die Polizei eine Party in der Papenburger Straße in Westoverledingen, Ortsteil Völlenerkönigsfehn. Gegen neun Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Geburtstagsfeier beendeten Beamte der Polizeistation Weener am Sonntag, gegen 01:40 Uhr. Im Lindenweg in Weener trafen sich acht Personen in einer Wohnung. Gegen sie wurden ebenfalls Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, wurde durch die Polizei in Emden eine weitere Party aufgelöst. In der Hermann-Allmers-Straße hatten sich sieben Personen in einer Wohnung getroffen und müssen sich nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Weener - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen PKW in der Norderstraße in Weener. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrzeugführer, mit Wohnsitz in Weener, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Westoverledingen - Personenrettung nach Sturz in Abwasserkanal

Glück im Unglück hatte ein 21-jähriger Heranwachsender aus Westoverledingen. Er hatte gegen 03:35 Uhr mit bloßen Händen einen Kanalschacht in der Heidestraße, im Ortsteil Flachsmeer, geöffnet. Anschließend stürzte er fast vier Meter in die Tiefe. Das sich im Abwasserkanal befindliche Schmutzwasser verhinderte wohl schwerwiegende Verletzungen bei dem 21-Jährigen. Er fiel relativ sanft, konnte sich jedoch nicht selbstständig befreien. Zeugen alarmierten deshalb die Rettungskräfte, welche zahlreich am Einsatzort erschienen. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Flachsmeer und Ihrhove ließen eine Leiter zu dem 21-Jährigen hinunter, welche jedoch nicht bis zur Oberfläche reichte. Den letzten Meter musste der Gestürzte von den eingesetzten Polizeibeamten hinausgezogen werden. Durch einen Rettungswagen wurde der 21-Jährige in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Er zahlte seinen Leichtsinn mit einer leichten Unterkühlung - und einem recht markanten Geruch.

Emden - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, gegen 22:10 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Emden den 21-jährigen Fahrer, mit Wohnsitz in Emden, eines VW Golf in der Auricher Straße. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Rauschmittelbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest auf Urinbasis erhärtete den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfall in Folge absoluter Fahruntüchtigkeit

Am Sonntag, gegen 05:00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Emder mit seiner Mercedes-Benz C-Klasse die Petkumer Straße, in Fahrtrichtung stadteinwärts. Während der Fahrt verlor der Fahrzeugführer aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen. Anschließend setzte er seine Fahrt unvermittelt fort. Ein bislang unbekannter Zeuge meldete der Polizei Emden dann, dass ihm soeben ein stark beschädigter Mercedes-Benz entgegengekommen sei. Die eingesetzten Beamten entdeckten das Fahrzeug kurz darauf abgeparkt im Einmündungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/ Friedrich-Naumann-Straße. Im Nahbereich des Fahrzeuges konnten die Beamten den augenscheinlich stark alkoholisierten 26-jährigen Halter antreffen. Er räumte ein, den Unfall verursacht zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,92 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er muss sich nunmehr im Strafverfahren verantworten. Zu der entstandenen Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

