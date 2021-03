Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zivilfahnder der Bundespolizei erkennen Dieb wieder: Festnahme am Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots)

Am 28.03.2021 nahmen Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof einen Mann fest, der am Vortag einen Diebstahl begangen hatte, nachdem er erst einen Tag aus der Haft entlassen worden war.

Am 27.03.2021 um kurz nach 23:00 Uhr schlief eine 74-jährige Kölnerin im Kölner Hauptbahnhof ein und bemerkte nicht, dass ein Mann den Inhalt ihrer Geldbörse und ihr Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendete. Sie brachte den Diebstahl mit einer Schadenshöhe von ca. 800 Euro bei der Bundespolizei zur Anzeige.

Sonntagabend gegen 22:00 Uhr erkannten zivile Fahnder der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) der Bundespolizei den 24-jährigen Syrer wieder, der offensichtlich Reisende als potentielle Opfer ausspähte. Sie kontrollierten den Polizeibekannten und stellten fest, dass er erst Freitag aus seiner mehrmonatigen Haft entlassen worden war und sich noch in der Bewährungszeit befindet.

Auf der Dienststelle fanden die Beamten in seiner Bauchtasche zwei Bankkarten der Geschädigten vom Vortag auf. Der polizeibekannte Dieb wurde festgenommen und wird nun dem Haftrichter vorgeführt.

