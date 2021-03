Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reizgasangriff in Leverkusen: Bundespolizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Leverkusen/Köln (ots)

Samstagnacht nahm die Bundespolizei einen Mann in Gewahrsam, der in Verdacht steht Frauen in der RB 48 mit einem Tierabwehrspray angegriffen zu haben, die Bundespolizei sucht nun nach den Geschädigten und Zeugen.

Am 27.03.2021, kurz nach 23:00 Uhr, wurde die Bundespolizei alarmiert, weil ein Mann in der RB 48 Mitreisende mit einem Tierabwehrspray angegriffen habe. Der 41-jährige Litauer wurde durch die Landespolizei am Bahnhof Opladen bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten. Erste Ermittlungen im Zug ergaben, dass drei Frauen mit Reizgas angesprüht wurden, jedoch bereits in Leverkusen-Schlebusch ausgestiegen waren. Die Frauen wurden in Schlebusch jedoch nicht mehr angetroffen.

Der alkoholisierte Mann gab an, den Frauen die Augen waschen zu wollen. Die Beamten nahmen den Angreifer zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung in Gewahrsam und fertigten eine Strafanzeige wegen "Gefährlicher Körperverletzung".

Die Bundespolizei sucht nun nach den Geschädigten oder Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Diese nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell