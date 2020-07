Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: gemeldeter Dachstuhlbrand - aufwendige Brandbekämpfung #fwmh

Mülheim an der Ruhr (ots)

Durch Mitarbeiter des RWW wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr heute um 08:36 Uhr ein vermutlicher Dachstuhlbrand im Torhaus und in der ehemaligen Kapelle des Schloß Styrum am Aquarius Wassermuseum gemeldet. Die Leitstelle entsandte daraufhin den Führungsdienst der Feuerwache 1, zwei Löschzüge sowie den Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Für die Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung an der Einsatzstelle und es konnte eine Rauchentwicklung aus dem Dachbereich des Gebäudes festgestellt werden. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt zum Glück nicht mehr im Gebäude. Im Torhaus des denkmalgeschützten Gebäudes waren in einem Durchgang Holzteile in einer Wand aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Dadurch wurden Holzteile der darüberliegenden Deckenkonstruktion und Holzteile in der Außenwand in Mitleidenschaft gezogen. Das Löschen des "kleinen" Brandes in der mehrschichtigen alten Wand des Gebäudes zeigte sich sehr schwierig und aufwendig. Die betroffenen verkohlten Holzteile mussten zum Teil in mühevoller Handarbeit in der alten Mauer freigelegt und abgelöscht werden. Nach sieben Stunden konnte die an der Einsatzstelle verbliebene Brandsicherheitswache das Gebäude wieder an den Eigentümer übergeben. Die restlichen Gebäudeteile der Kapelle und das Wassermuseum Styrum wurden durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (HJF)

