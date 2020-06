Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand in einer Gaststätte ohne Verletzte!

Um 01:30 kam es heute zu einem Brand in einer Gaststätte an der Feldstraße. Bei Eintreffen der ersten Einheiten drang bereits dichter Brandrauch aus dem Eingangsbereich. Die noch anwesenden Gäste konnten die Räumlichkeiten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig verlassen. Sofort wurden die Löschmaßnahmen mit einem Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Aus bisher ungeklärter Ursache ist eine Spülmaschine in Brand geraten. Nachdem diese abgelöscht war, wurde das Gerät ins Freie gebracht. Anschließend wurden noch Lüftungsmaßnahmen unter Zuhilfenahme eines Hochleistungslüfters der Feuerwehr durchgeführt. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (KHü)

