Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Wäschetrockner brannte in einer Unterkunft

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wurde heute Mittag zu einem Gebäudebrand an der Oberheidstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem Unterkunftsgebäude ausgemacht werden. Nach kurzer Erkundung war klar, dass es in einem Kleidungs-Waschraum zum Brand eines Wäschetrockners gekommen war. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in dem Gebäude. Der Brand konnte schnell mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Nach Lüftung und Kontrolle des Gebäudes wurde die Einsatzstelle der anwesenden Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. (ALo)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Leitstelle

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell